سعر الباوند مقابل الين يحوم قرب الدعم-توقعات اليوم 17-10-2025

لا يزال سعر النحاس مفتقرا للعزم الإيجابي ليضطر لتأجيل الهجوم الصاعد المنتظر سابقا وليستمر بتقديم تداولات جانبية بتذبذبه مؤخرا قرب 4.9000$, نكرر التنويه إلى أهمية صمود التداولات حاليا فوق الدعم الإضافي المستقر عند 4.7500$ ولنبقى بانتظار تجميعه للعزم الإيجابي الإضافي ليسهل ذلك مهمة تجاوزه للعائق المستقر قرب 5.0600$ ومن ثم ليبدأ بتسجيل بعض المكاسب باندفاعه نحو 5.2000$ و5.3200$ على التوالي.

أما تعرض السعر لضغوط سلبية جديدة وتسلله دون الدعم الحالي قد يجبره ذلك على تشكيل بعض التداولات التصحيحية ليتكبد بذلك خسائر لحظية بتسلله نحو 4.6200$ وصولا لمحور المتوسط المتحرك 55 المستقر قرب 4.4000$.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.7500$ و 5.2000$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم