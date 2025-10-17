الاقتصاد

تحديث توقع سعر الذهب اليوم 17-10-2025

أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-10-17 05:37AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

حافظ سعر الزوج على استقراره ضمن محاور القناة الهابطة متأثرا بثبات المقاومة الرئيسية الممتدة نحو 1.0720 لنلاحظ تشكيله مؤخرا لهبوط حاد متجاوزا بذلك مستوى الدعم الإضافي المستقر عند 1.0655 واستقراره قرب 1.0625 ليحقق بذلك الأهداف السلبية المقترحة سابقا.

نشير إلى أن استمرار تذبذب السعر دون الدعم الإضافي المكسور وبتقديم المؤشرات الرئيسية للعزم السلبي الإضافي, فإن هذه العوامل تدعونا للتمسك بالترجيح الهابط والذي قد يستهدف قريبا لمحطات سلبية جديدة قد تبدأ من 1.0605 وصولا لدعم القناة الممتد نحو 1.0575.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 1.0605 و 1.0655

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

