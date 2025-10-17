تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 17-10-2025

تراجع قليلاً سعر سهم ألفابيت (جوجل) ALPHABET INC (GOOG) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة المحوري 256.70$، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 256.70$، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 285.40$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد