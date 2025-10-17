تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 17-10-2025

استقر سعر عملة dogwifhat (WIFUSD) على انخفاض خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع تواصل الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ما قد يكبح من خسائر السعر القادمة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر العملة خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 0.61967$، ليستهدف مستوى الدعم 0.15406$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط