الأسهم الأمريكية ترتفع مع تجاهل الأسواق لمخاوف الائتمان المصرفي

تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة متجهة نحو خسارة أسبوعية تقارب 3%، بعد أن توقعت وكالة الطاقة الدولية (IEA) زيادة في فائض المعروض خلال الأعوام المقبلة، فيما اتفق الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين على عقد قمة جديدة لمناقشة الحرب في أوكرانيا.



وانخفضت عقود خام برنت الآجلة بمقدار 44 سنتًا أو 0.7% لتسجل 60.62 دولارًا للبرميل، بينما تراجعت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط (WTI) بمقدار مماثل إلى 57.02 دولارًا للبرميل، بانخفاض 0.8%.



وجاء هذا التراجع بعد أن اتفق ترامب وبوتين يوم الخميس على عقد قمة جديدة خلال الأسبوعين المقبلين في بودابست، في خطوة مفاجئة تأتي بينما كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي متوجهًا إلى البيت الأبيض يوم الجمعة لطلب مزيد من الدعم العسكري، بما في ذلك صواريخ "توماهوك" الأميركية بعيدة المدى، في وقت تضغط فيه واشنطن على الهند والصين لوقف شراء النفط الروسي.



وقال تاماس فارغا، المحلل في شركة PVM، إن هذا التطور الدبلوماسي قد يحمل إشارة إلى احتمال تليين الموقف الأميركي تجاه روسيا، مضيفًا: "إذا حدث ذلك، فمن المرجح أن يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط."



وأوضح فارغا أن الضربات الأوكرانية بطائرات مسيّرة على المصافي الروسية، إلى جانب التهديد بفرض عقوبات ثانوية على مشتري النفط الروسي مثل الهند والصين، كانت تدعم الأسعار سابقًا، "لكن هذا قد يتغير الآن."



وجاءت الانخفاضات الأسبوعية أيضًا نتيجة تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي زادت من المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي وتراجع الطلب على الطاقة.



وقال خورخي مونتيبيكي، المدير الإداري في Onyx Capital Group: "هذه التطورات تقوّض الثقة تمامًا. أتوقع أن يتأثر الاقتصاد الأميركي سريعًا بهذه الضغوط."



كما زادت الضغوط على الأسعار بعد أن توقعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الأخير تنامي فائض المعروض النفطي بحلول عام 2026.



وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة (EIA) يوم الخميس أن مخزونات الخام الأميركية ارتفعت بمقدار 3.5 مليون برميل إلى 423.8 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته "رويترز" لزيادة قدرها 288 ألف برميل فقط.



ويُعزى الارتفاع الأكبر من المتوقع في المخزونات إلى انخفاض معدلات تشغيل المصافي مع دخولها فترة الصيانة الموسمية في الخريف. كما أظهرت البيانات ارتفاع الإنتاج الأميركي إلى 13.636 مليون برميل يوميًا، وهو المستوى الأعلى على الإطلاق.



وفي الجلسة السابقة، كان خام برنت قد أغلق منخفضًا بنسبة 1.37%، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.39%، ليُسجلا أدنى مستوى لهما منذ الخامس من مايو.