تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 17-10-2025

استقر سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) على انخفاض حاد خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليكسر الزوج مستوى الدعم الحالي 1.1675، ما يزيد من الضغوط السلبية حول الزوج، ولكن في المقابل من ذلك يستفيد الزوج من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير.

