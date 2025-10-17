شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع محققة مكاسب أسبوعية مع انحسار المخاوف التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت عقود الذرة في بورصة شيكاغو للسلع (CBOT) للجلسة الرابعة على التوالي يوم الجمعة، متجهة لتحقيق أول مكاسب أسبوعية منذ خمسة أسابيع، وسط مضاربات على أن إنتاج الذرة الأمريكي قد يكون أقل من التوقعات الرسمية.



كما صعدت أسعار فول الصويا بعد صدور بيانات أظهرت ارتفاعًا قويًا في معدلات عصر الصويا خلال سبتمبر، بينما تبعت أسعار القمح الاتجاه الصعودي مدعومة بعمليات تغطية مراكز بيع بعد أن لامست الأسعار أدنى مستوياتها في خمس سنوات في وقت سابق من الأسبوع.



وساهم تراجع الدولار الأمريكي في دعم أسعار الحبوب الثلاثة، إذ جعل الصادرات الأمريكية أكثر تنافسية أمام المشترين بالعملات الأخرى. وقال متعاملون إن صناديق الاستثمار السلعي كانت مشترٍ صافٍ في عقود الذرة وفول الصويا والقمح منذ الثلاثاء.



تحركات الأسعار



سجلت الذرة ارتفاعًا أسبوعيًا بنحو 2.5%، وصعدت عقود فول الصويا محققة زيادة أسبوعية قدرها 0.6%، بينما ارتفع القمح بنسبة 1.1% خلال الأسبوع.



وتأتي هذه المكاسب بعد تراجعات حادة منذ عام 2022 نتيجة وفرة الإمدادات العالمية.



بيانات محدودة ومضاربات حذرة



لا تزال التحركات في السوق محدودة بسبب الإغلاق الحكومي الأمريكي الذي أوقف صدور البيانات الزراعية الرسمية، لكن المتداولين يواصلون تقدير مستويات العرض والطلب بأنفسهم.



وقال توبي غوري، مؤسس شركة الاستشارات الزراعية الأسترالية Cornucopia، إن: "المؤشرات الأولية تبدو مخيبة للآمال بعض الشيء هنا وهناك. هناك تكهنات بأننا شهدنا بالفعل ذروة الإنتاج، والآن الأرقام تتراجع قليلًا."



وأضاف أن الأسعار ما زالت تتحرك ضمن النطاق الضيق نفسه منذ يوليو، مع غياب محفزات قوية لارتفاعات كبيرة في ظل وفرة المعروض في السوق العالمية.



التوتر التجاري مع الصين يلقي بظلاله



ولا تزال التوترات التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين خلال الأسبوع الماضي تضغط على معنويات السوق، بعدما تبددت الآمال في استئناف بكين مشترياتها من فول الصويا والحبوب الأمريكية الأخرى.



وقد أدى مقاطعة الصين لفول الصويا الأمريكي إلى الضغط على الأسعار المحلية، رغم أن الأسعار المرتفعة للبذور البرازيلية جعلت بكين تتردد في الشراء الفوري. وأشارت مصادر إلى أن الصين لم تؤمّن بعد احتياجاتها لشهري ديسمبر ويناير، لكنها تمتلك احتياطيات استراتيجية يمكنها الاعتماد عليها لتلبية الطلب قصير الأجل.



الذرة



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم ديسمبر كانون الأول في نهاية الجلسة بنسبة 0.3% عند 4.22 دولار للبوشل.



الصويا



وصعدت العقود الآجلة للصويا تسليم نوفمبر تشرين الثاني بنسبة 0.9% إلى 10.19 دولار للبوشل.



القمح



وارتفعت العقود العقود الآجلة للقمح تسليم ديسمبر كانون الأول بنسبة 0.4% إلى 5.03 دولار للبوشل.