ميتا تضيف أدوات رقابة أبوية للتفاعل بين المراهقين وواجهات الذكاء الاصطناعي

تراجع النحاس إلى أدنى مستوى في أسبوع، اليوم الجمعة، متجهاً نحو ثاني خسارة أسبوعية على التوالي، مع انخفاض أسهم القطاع المالي عالمياً بفعل مؤشرات على ضغوط ائتمانية في البنوك الإقليمية الأميركية، مما أثار قلق الأسواق.



وانخفض سعر عقود النحاس القياسية لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 1.7% إلى 10,466 دولاراً للطن المتري عند الساعة 09:15 بتوقيت غرينتش، بعدما تراجع في وقت سابق بما يصل إلى 2% إلى 10,430 دولاراً، وهو أدنى مستوى منذ 10 أكتوبر. وكان المعدن قد سجل أعلى مستوى في 16 شهراً عند 11,000 دولار في التاسع من أكتوبر.



وقالت تو لان نغوين، رئيسة أبحاث العملات والسلع في كومرتس بنك: "الأسواق تتحرك في بيئة يسودها النفور من المخاطرة، وتتعرض الأصول الأعلى خطراً لضغوط بيع واضحة."



وأضافت أن خسائر النحاس حدّت منها تراجعات الدولار، الذي يجعل السلع المقوّمة به أرخص للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى. ومع ذلك، فإن المعدن — الذي يُعتبر مؤشراً لاتجاه الاقتصاد العالمي — يتجه لإنهاء الأسبوع منخفضاً بنحو 0.5%.



وتعمّق التشاؤم في سوق المعادن الأساسية بعدما انهارت أسهم البنوك الإقليمية الأميركية بسبب المخاوف من تزايد المخاطر وضعف جودة الائتمان، ما انعكس على شهية المستثمرين تجاه الأصول المرتبطة بالنمو الاقتصادي. وقالت نغوين: "هذه إشارة إضافية تثير القلق بشأن حالة الاقتصاد الأميركي."



كما يراقب المستثمرون التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلك للنحاس في العالم، بعدما اتهمت بكين واشنطن يوم الخميس بإثارة الذعر بشأن قيود الصين على صادرات المعادن النادرة.



وأظهرت بيانات بورصة شنغهاي للعقود الآجلة أن مخزونات النحاس ارتفعت بمقدار 550 طناً خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 110,240 طناً، وهو أعلى مستوى منذ 25 أبريل.



وانخفضت معظم المعادن الأخرى في بورصة لندن للمعادن يوم الجمعة، حيث تراجع الألومنيوم بنسبة 1.4% إلى 2,748.50 دولاراً للطن، وهبط الزنك 1.6% إلى 2,926.50 دولاراً، والنيكل 1.16% إلى 15,100 دولار، بينما هوى القصدير 3% إلى 34,650 دولاراً.



في المقابل، كان الرصاص المعدن الوحيد الذي ارتفع، مضيفاً 0.3% إلى 1,970 دولاراً للطن.