تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 21-10-2025

ارتفع سعر النفط الخام (Crude Oil) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول السعر تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالإضافة إلى ما سبق نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وبشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، ما يشير إلى تلاشى سريع للزخم الإيجابي المحيط بالسعر.

أداء توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 13-17 أكتوبر 2025

موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:

توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، البيتكوين، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًا اشترك عبر تيليجرام

للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة لهذا الأسبوع (13-17 أكتوبر 2025): تقرير الأداء الكامل