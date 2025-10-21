تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 21-10-2025

شهد سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) تداولات متذبذبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، في محاولة منه لتصريف البعض من هذا التشبع البيعي، ولكن في المقابل يظل الزوج يعاني من الضغط السلبي بسبب تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط وموجة فرعية هابطة شديدة الانحدار على المدى القصير.

