سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يستعد لكسر دعمه الحالي – توقعات اليوم – 22-10-2025

استطاع سعر الذهب (GOLD) تقليص جزء كبير من خسائره المبكرة خلال تداولات اليوم، في محاولة لتعويض بعض خسائر جلسة الأمس، مدعوماً ببدء ظهور تقاطع إيجابي في مؤشرات القوة النسبية، مما يشير إلى محاولات السعر تصريف تشبعه البيعي المفرط واستعادة بعض الزخم الإيجابي على المدى اللحظي.

إلا أن الضغوط السلبية لا تزال مسيطرة على تحركات المعدن الأصفر، خاصة في ظل تأثره بتركيبة فنية سلبية متكوّنة على المدى القصير وهي نموذج القمة المزدوجة، إلى جانب استمرار تداوله دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز احتمالات امتداد التراجع واستكمال موجة الخسائر الأخيرة قبل أي محاولة حقيقية للتعافي.

