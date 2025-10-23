تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 23-10-2025

استقر سعر عملة Hyperliquid (HYPEUSD) على ارتفاع خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السعر في اختراق خط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، وقد تزامن ذلك مع تخطيه لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ليتخلص بذلك من ضغوطه السلبية دفعة واحدة وليعزز من فرص تمديد مكاسبه التصحيحي في المدى القريب، خاصة ويأتي هذا مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر العملة خلال تداولاته اللحظية القادمة، خاصة طيلة استقراره أعلى سعر 36.76882209$، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 43.60378098$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: صاعد