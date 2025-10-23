- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 23-10-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-10-23 12:22PM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
استقر سعر عملة Hyperliquid (HYPEUSD) على ارتفاع خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السعر في اختراق خط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، وقد تزامن ذلك مع تخطيه لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ليتخلص بذلك من ضغوطه السلبية دفعة واحدة وليعزز من فرص تمديد مكاسبه التصحيحي في المدى القريب، خاصة ويأتي هذا مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.
لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر العملة خلال تداولاته اللحظية القادمة، خاصة طيلة استقراره أعلى سعر 36.76882209$، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 43.60378098$.
الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: صاعد