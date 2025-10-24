تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 24-10-2025

يشهد سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) تداولات متذبذبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل، بالإضافة إلى ما سبق نلاحظ توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

