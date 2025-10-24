شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يستقر لكن مخاوف الإمدادات تبقيه على مسار تحقيق مكاسب أسبوعية والان مع بالتفاصيل

تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتًا بالأمس ،على وشك ملامسة أدنى مستوى في أسبوعين ،وقد تفقد التداول فوق الحاجز النفسي التاريخي عند 4,000 دولارًا للأونصة ،بصدد تكبّد أول خسارة أسبوعية منذ أغسطس الماضي.



تأتي تلك الخسارة بسبب تسارع عمليات التصحيح وجني الأرباح من المستويات الأعلى على الإطلاق ،وتحت ضغط ارتفاع الدولار الأمريكي قبل صدور بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة ،والتي من المتوقع أن توفر أدلة قوية حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:انخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 1.9% إلى (4,047.64 $) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,126.94$) ، وسجلت أعلى مستوي عند (4,144.39$).



•عند تسوية الأسعار يوم الخميس، حقق الذهب ارتفاع بنسبة 0.7% ،في أول مكسب في غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،ضمن عمليات انتعاش من أدنى مستوى في أسبوعين عند 4,004.56 دولارًا للأونصة.



التعاملات الأسبوعية

•على مدار تعاملات هذا الأسبوع، والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم، فأسعار الذهب منخفضة حتى اللحظة قرابة 5%،فى طريقها صوب تسجيل أول خسارة أسبوعية منذ أغسطس الماضي.



•بهذه الخسارة الأسبوعية، تتوقف أطول سلسلة مكاسب متتالية منذ يونيو 2020، والتي استمرت لمدة تسعة أسابيع متواصلة.



•دخل المعدن الثمين "الذهب" هذا الأسبوع في موجة حادة من الهبوط، وسجل يوم الثلاثاء أكبر خسارة يومية في خمس سنوات، بسبب تسارع عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوي على الإطلاق عند 4,381.73 دولارًا للأونصة.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بحوالي 0.2% ،ليحافظ على مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ،ليتداول قرب أعلى مستوى في أسبوع ،عاكسًا استمرار الأداء الإيجابي للعملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.



يأتي هذا الأداء في ظل تركيز المستثمرين على شراء الدولار الأمريكي باعتباره أكثر الأصول جذبًا في الوقت الراهن، خاصة مع تصاعد التوقعات بتوجه عدد من البنوك المركزية الكبرى في بريطانيا واليابان وكندا وأستراليا ، نحو سياسات نقدية أكثر تيسيرًا لدعم اقتصاداتها المتباطئة.



الفائدة الأمريكية

وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة ‏أساس فى اجتماع أكتوبر مستقر حاليًا عند 97% ، وتسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير مستقر عند 3%.



بيانات التضخم الأمريكية

من أجل إعادة تسعير الاحتمالات أعلاه ،ينتظر المتداولون فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة لشهر سبتمبر ،والتي من المتوقع أن تؤثر على مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.



أعلن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي الأسبوع الماضي أنه سينشر تقرير التضخم على الرغم من إغلاق الحكومة - الذي دخل أسبوعه الرابع الآن - لمساعدة إدارة الضمان الاجتماعي في تعديل تكلفة المعيشة السنوية لعام 2026 لملايين المتقاعدين وغيرهم من متلقي الإعانات.



في حين لا يتوقع المحللون أن تعيق هذه البيانات مسار الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل بمقدار 25 نقطة أساس، إلا أنها قد تُقدم مؤشرات على ما قد يفعله البنك المركزي في اجتماعه في ديسمبر.



يصدر بحلول الساعة 12:30 جرينتش مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي المتوقع ارتفاع بنسبة 3.1% سنوياً فى سبتمبر من ارتفاع بنسبة 2.9% في أغسطس ، و مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي المتوقع ارتفاع بنسبة 3.1% سنوياً بنفس القراءة السابقة.



قال جوليان لافارج، كبير استراتيجيي السوق في بنك باركليز الخاص: سيتطلب الأمر مفاجأة إيجابية كبيرة لتغيير السوق رأيه بشأن خفض إضافي لسعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.



توقعات حول أداء الذهب

•قال "بيتر غرانت" نائب الرئيس وكبير محللي المعادن في شركة زانر ميتالز:جميع العوامل الأساسية التي دفعت الذهب للصعود خلال هذا العام ما زالت قائمة بقوة.



•وأضاف غرانت: شهدنا بعض عمليات الشراء الانتهازية عند الانخفاض مما دعم انتعاش أسعار يوم الخميس ،وسط ارتفاع التوترات التجارية والجيوسياسية.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،ظلت يوم الخميس بدون أي تغيير يذكر ،ليستمر الإجمالي عند 1,052.37 طن متري.



نظرة فنية

