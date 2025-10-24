تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 24-10-2025

انخفض سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليصل السعر بانخفاضه الأخير إلى الاستناد لمستوى الدعم المهم 4,050$، هذا الدعم الذي كان مستهدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير.

