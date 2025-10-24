- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 24-10-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-10-24 11:23AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
واصل سعر الفضة (SILVER) الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستعد بكسر مستوى الدعم المهم 47.80$، في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير خاصة وسط تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.
