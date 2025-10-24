ارتفاع عقود الصويا بدعم من آمال التوصل لاتفاق تجاري مع الصين واقتراح شراء من اليابان

ارتفعت عقود فول الصويا في بورصة شيكاغو يوم الخميس، مدعومة بآمال التوصل إلى اتفاق تجاري محتمل مع الصين، أكبر مشترٍ للسلعة في العالم، بينما عززت أنباء عن مقترح ياباني لزيادة مشتريات فول الصويا الأميركي المكاسب في السوق.



وحافظ الرئيس الأميركي دونالد ترامب على نبرة تفاؤلية بشأن التوصل إلى اتفاقات مع نظيره الصيني شي جين بينغ خلال لقائهما المرتقب في كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل، مشيرًا مرارًا إلى إمكانية استئناف الصين مشترياتها من فول الصويا الأميركي كأحد المحاور الرئيسة للمحادثات.



وفي الوقت نفسه، تعمل الحكومة اليابانية الجديدة على وضع اللمسات النهائية على حزمة مشتريات تشمل فول الصويا الأميركي، لتقديمها إلى ترامب خلال محادثات التجارة والأمن المقررة الأسبوع المقبل، بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن مصدرين مطلعين.



وفي البرازيل، التي تعد أكبر مُصدّر لفول الصويا في العالم، توقعت رابطة صناعات الزيوت النباتية "أبيوف" (Abiove) أن تصل محصول البلاد من فول الصويا لموسم 2025/2026 إلى مستوى قياسي قدره 178.5 مليون طن متري، ارتفاعًا من 171.8 مليون طن في العام السابق.



أما الذرة، فقد ارتفعت بدعم من عمليات شراء فنية، فيما يترقب المتعاملون مزيدًا من الوضوح حول حجم المحاصيل مع تقدم موسم الحصاد.



وبالنسبة للقمح، وقال متعاملون أوروبيون إن الوكالة الجزائرية الحكومية للحبوب (OAIC) اشترت قمحًا للطحن في مناقصة دولية، رغم أن حجم الصفقة لم يتضح بعد، فيما تشير التقديرات الأولية إلى أنه قد يصل إلى ما بين 500 ألف و600 ألف طن.



ويُذكر أن وزارة الزراعة الأميركية (USDA) عادةً ما تنشر بيانات أسبوعية عن مبيعات الصادرات كل يوم خميس، إلا أن النشر تم تعليقه مؤقتًا بسبب توقف تمويل بعض أنشطة الحكومة الفيدرالية.



الذرة



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم ديسمبر كانون الأول في نهاية الجلسة بنسبة 1.1% عند 4.28 دولار للبوشل.



الصويا



وصعدت العقود الآجلة للصويا تسليم نوفمبر تشرين الثاني بنسبة 0.9% إلى 10.44 دولار للبوشل.



القمح



وارتفعت العقود العقود الآجلة للقمح تسليم ديسمبر كانون الأول بنسبة 1.8% إلى 5.13 دولار للبوشل.