الاقتصاد

سعر سهم Fortinet (FTNT) محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 24-10-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر سهم Fortinet (FTNT) محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 24-10-2025 1/2
  • سعر سهم Fortinet (FTNT) محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 24-10-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم Fortinet (FTNT) محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 24-10-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-10-24 12:18PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تقدم قليلاً سعر سهم  Fortinet, Inc. (FTNT) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

 

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 81.10$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري والقريب 87.20$ استعداداً لمهاجمته.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا