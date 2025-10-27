سعر سهم المركز الكندي الطبي (4021) يتصدر قائمة أكثر الأسهم ارتفاعاً بالنسبة المئوية – توقعات اليوم – 27-10-2025

تقدم سعر سهم شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (2370) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، يأتي هذا في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يقلص من فرص تعافي السهم على المدى القريب، خاصة ويتحرك السهم بمحاذاة خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير.

لهذا فطيلة ثبات مستوى المقاومة 31.64 ريال فإن توقعاتنا لسعر السهم تميل نحو الهبوط خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 28.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط