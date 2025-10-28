شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الصويا تواصل الارتفاع وسط انحسار التوترات التجارية بين واشنطن وبكين والان مع بالتفاصيل

ارتفعت أسعار عقود فول الصويا خلال تعاملات يوم الاثنين، مدفوعة بأخبار إيجابية حول التجارة بين الولايات المتحدة والصين خلال عطلة نهاية الأسبوع.



وبحسب بيانات منصة cmdtyView، ارتفع متوسط السعر النقدي الوطني لفول الصويا بمقدار 28 ونصف سنتًا ليصل إلى 10.01 وربع دولار للبوشل.



كما صعدت عقود كُسب فول الصويا (Soymeal) بنحو 4.60 دولارات حتى منتصف اليوم، في حين زادت عقود زيت فول الصويا (Soy Oil) بين 50 و57 نقطة.



تراجع الصادرات الأسبوعية رغم ارتفاع الأسعار



أظهر تقرير تفتيشات الصادرات الأمريكية (Export Inspections) الصادر صباح الاثنين أن إجمالي شحنات فول الصويا للأسبوع المنتهي في 26 أكتوبر بلغ 1.061 مليون طن متري (ما يعادل 38.99 مليون بوشل).



ويمثل ذلك انخفاضًا بنسبة 33.3% مقارنة بالأسبوع السابق، وتراجعًا بنسبة 59.7% عن نفس الأسبوع من العام الماضي.



وجاءت المكسيك كأكبر مستورد بـ 155,418 طنًا متريًا، تلتها مصر بـ 147,560 طنًا، ثم إيطاليا بـ 127,559 طنًا.



وبذلك بلغ إجمالي شحنات فول الصويا منذ بداية الموسم التسويقي نحو 6.715 مليون طن متري (ما يعادل 246.74 مليون بوشل)، أي أقل بنسبة 36.9% عن الفترة نفسها من العام الماضي، في وقت تواصل فيه الصين الابتعاد عن السوق الأمريكية.



محادثات إيجابية بين الولايات المتحدة والصين



وجاءت هذه الارتفاعات في الأسعار عقب أنباء عن محادثات "بنّاءة" بين المفاوضين الأمريكيين والصينيين خلال عطلة نهاية الأسبوع في ماليزيا، تمخضت عن إطار عمل لاتفاق تجاري من المقرر أن يناقشه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ يوم الخميس المقبل.



وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يوم الأحد إن الصين ستبدأ في شراء كميات “كبيرة” من فول الصويا الأمريكي، ما عزز الآمال بعودة أحد أهم المشترين التقليديين لهذا المحصول إلى السوق الأمريكية.



تطورات المحصول في البرازيل



وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات شركة AgRural أن نسبة زراعة محصول فول الصويا في البرازيل بلغت 36% حتى يوم الخميس الماضي، ما يشير إلى تقدم مستقر في موسم الزراعة في أكبر منتج ومصدر عالمي لفول الصويا.



بشكل عام، تعكس قفزة أسعار فول الصويا حالة التفاؤل الحذر في الأسواق الزراعية، مع آمال بتخفيف التوتر التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم وعودة الصين — أكبر مستورد عالمي — إلى شراء المحاصيل الأمريكية في الأسابيع المقبلة.



الذرة



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم ديسمبر كانون الأول في نهاية الجلسة بنسبة 1.1% عند 4.28 دولار للبوشل.



الصويا



وصعدت العقود الآجلة للصويا تسليم نوفمبر تشرين الثاني بنسبة 2.3% إلى 10.67 دولار للبوشل.



القمح



وارتفعت العقود العقود الآجلة للقمح تسليم ديسمبر كانون الأول بنسبة 2.6% إلى 5.26 دولار للبوشل.