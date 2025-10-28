سعر الباوند مقابل الين يفشل بتأكيد الاختراق-توقعات اليوم 28-10-2025

أنهى سعر الزوج تداولات يوم أمس بالثبات دون الحاجز المتمثل بمستوى 203.95 ليجبره ذلك على تشكيل بعض الموجات التصحيحية السلبية ليستقر من خلالها قرب 203.15 كما هو واضح بالرسم المرفق.

كذلك محاولة خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء يؤكد تأجيل السعر للاندفاع الصاعد لنتوقع تكبده حاليا لبعض الخسائر الإضافية باستهدافه لمستوى 202.45 وصولا للدعم الإضافي المستقر عند 201.75, أما نجاح السعر بتأكيد الاختراق سيسهل ذلك مهمة تسجيله لمكاسب إضافية باندفاعه مباشرة نحو 204.60 وصولا للقمة المستقرة قرب 205.25.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 202.45 و 203.90

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز