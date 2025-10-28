الاقتصاد

سعر اليورو مقابل الين قد يضطر للهبوط-توقعات اليوم 28-10-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-10-28 05:14AM UTC

أنهى سعر الزوج تداولات يوم أمس بالثبات دون الحاجز المتمثل بمستوى 203.95 ليجبره ذلك على تشكيل بعض الموجات التصحيحية السلبية ليستقر من خلالها قرب 203.15 كما هو واضح بالرسم المرفق.

 

كذلك محاولة خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء يؤكد تأجيل السعر للاندفاع الصاعد لنتوقع تكبده حاليا لبعض الخسائر الإضافية باستهدافه لمستوى 202.45 وصولا للدعم الإضافي المستقر عند 201.75, أما نجاح السعر بتأكيد الاختراق سيسهل ذلك مهمة تسجيله لمكاسب إضافية باندفاعه مباشرة نحو 204.60 وصولا للقمة المستقرة  قرب 205.25.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 202.45 و 203.90 

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز 

الكلمات الدلائليه
صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

