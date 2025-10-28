سعر عملة VeThor Token (VTHOUSD) يظهر إشارات إيجابية – تحليل – 28-10-2025

ارتفع سعر سهم لوكهيد مارتين LOCKHEED MARTIN CORPORATION (LMT) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ويأتي هذا بالتزامن مع اختباره لخط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، بعد رحلة هابطة كانت تهدف للبحث عن قاع صاعد يتخذ السهم منه قاعدة لتساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، وفي الخلفية من كل ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس إيجابي بها.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم المهم 482.70$، ليستهدف مستوى المقاومة 516.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد