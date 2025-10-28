تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 28-10-2025

ارتفع سعر سهم شركة فيديكس FEDEX CORPORATION (FDX) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة المحوري 245.75$، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 245.75$، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 268.85$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد