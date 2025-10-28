الاقتصاد

تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 28-10-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-10-28 12:43PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

ارتفع سعر سهم شركة فيديكس FEDEX CORPORATION (FDX) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة المحوري 245.75$، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

 

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 245.75$، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 268.85$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات

