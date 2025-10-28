الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 28-10-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 28-10-2025 1/2
  • تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 28-10-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 28-10-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-10-28 12:49PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

ارتفع قليلاً سعر عملة زي كاش (ZECUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير داعم لهذا المسار، مع تواصل الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، يأتي هذا مع بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مفرطة مقارنة بحركة السعر، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها.

 

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر العملة خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 298.00$، ليستهدف مستوى المقاومة 375.20$.

 

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: صاعد

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا