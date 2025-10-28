تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 28-10-2025

ارتفع قليلاً سعر عملة زي كاش (ZECUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير داعم لهذا المسار، مع تواصل الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، يأتي هذا مع بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مفرطة مقارنة بحركة السعر، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر العملة خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 298.00$، ليستهدف مستوى المقاومة 375.20$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: صاعد