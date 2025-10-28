تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 28-10-2025

استقر سعر عملة VeThor Token (VTHOUSD) على مكاسب محدودة بتداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك مع ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يمده بزخم إيجابي متجدد، خاصة ويأتي هذا في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، كما نلاحظ في الخلفية من ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وبشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس إيجابي بها.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر العملة خلال تداولاته اللحظية القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 0.001192، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 0.001361.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: صاعد