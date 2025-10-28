شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم باي بال تقفز بعد شراكة مع أوبن إيه آي ونتائج أرباح قوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسهم شركة باي بال (PayPal) بشكل حاد يوم الثلاثاء بعد أن أعلنت الشركة عن نتائج مالية قوية للربع الثالث، وكشفت عن شراكة جديدة مع شركة أوبن إيه آي (OpenAI)، تتضمن دمج محفظتها الرقمية داخل منصة شات جي بي تي (ChatGPT)، ما يتيح للمستخدمين شراء المنتجات مباشرة عبر الأداة الذكية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.



وقالت باي بال في تصريح حصري لقناة CNBC إن الشراكة، التي تم توقيعها خلال عطلة نهاية الأسبوع، ستتيح بدءًا من العام المقبل تكاملًا مزدوجًا بين طرفي منظومة باي بال: سيتمكن المستخدمون من شراء المنتجات عبر ChatGPT باستخدام محفظة باي بال، فيما سيتمكن التجار من عرض منتجاتهم وبيعها من خلال المنصة، وفقًا لما صرح به أليكس كريس، الرئيس التنفيذي لباي بال.



وارتفعت أسهم الشركة بنسبة وصلت إلى 13% عقب الإعلان عن الاتفاق.



وقال كريس في مقابلة: "لدينا مئات الملايين من مستخدمي محفظة باي بال المخلصين الذين سيتمكنون الآن من النقر على زر (الشراء بباي بال) داخل شات جي بي تي، والحصول على تجربة دفع آمنة وسلسة."



وأضاف أن هذه الخطوة تجعل باي بال جزءًا مبكرًا من جهود أوبن إيه آي لتوسيع استخدام شات جي بي تي في التجارة الإلكترونية، في وقت يُتوقع فيه أن يعتمد أكثر من 700 مليون مستخدم أسبوعيًا على الذكاء الاصطناعي كمساعد شخصي للبحث عن المنتجات وشرائها، بطريقة تشبه تجربة "المتسوق الشخصي" البشري.



وفي الشهر الماضي، أعلنت أوبن إيه آي أنها أتاحت لمستخدميها شراء المنتجات من متاجر "شوبيفاي" و"إتسي"، كما كشفت قبل أسبوعين عن اتفاق تجارة إلكترونية مع وول مارت.



وقال كريس: "نحن أمام نموذج جديد كليًا للتسوق. من الصعب تخيّل مستقبل التجارة دون وجود ما نسميه (الذكاء التجاري الذاتي)."



وتسعى باي بال إلى ترسيخ مكانتها كـ البنية التحتية الأساسية لمدفوعات الجيل القادم من التسوق المعتمد على الذكاء الاصطناعي، بعد أن أعلنت مؤخرًا عن اتفاقيات شراكة مع غوغل وشركة الذكاء الاصطناعي بيربلكسيتي (Perplexity).



كما أوضحت باي بال أنها، ضمن الشراكة مع أوبن إيه آي، ستتولى إدارة عمليات توجيه المدفوعات، والتحقق من صحتها، وجوانب المعالجة التقنية الخلفية الخاصة بالتجار الذين يستخدمون ChatGPT، بحيث لا يحتاج كل تاجر إلى توقيع اتفاق منفصل مع أوبن إيه آي.



وأشار كريس إلى أن توثيق هوية كل من المستهلكين والتجار من قِبل باي بال يقلل بشكل كبير من مخاطر الاحتيال على كلا الطرفين. ويمكن للمستخدمين الدفع عبر الحسابات البنكية أو بطاقات الائتمان أو الأرصدة المخزّنة، مع الحصول على ضمانات للحماية، وتتبع الشحنات، وخدمات تسوية النزاعات.



وأضاف كريس: "الأمر لا يتعلق فقط بحدوث عملية شراء، بل بثقة الطرفين — لدينا أكبر شبكة تجار موثقة في العالم وأكبر قاعدة مستخدمين لمحفظة استهلاكية موثقة."



إلى جانب ذلك، أعلنت باي بال أنها ستوسع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المؤسسية من أوبن إيه آي بين موظفيها، بهدف تسريع وتيرة تطوير منتجاتها الداخلية.



يأتي هذا في الوقت الذي تتسارع فيه المنافسة بين شركات التكنولوجيا المالية على إعادة تعريف تجربة الدفع الإلكتروني في عصر الذكاء الاصطناعي. ففي الشهر الماضي، أعلنت أوبن إيه آي خلال إطلاق ميزة "الدفع الفوري" (Instant Checkout) عن شراكة مع سترايب (Stripe)، التي تتيح للمستخدمين الدفع باستخدام الحسابات البنكية أو بطاقات الائتمان المخزّنة لديهم.



وتصف سترايب منتجها Link بأنه "محفظة رقمية" تضم 200 مليون مستخدم، إلا أنها لا تتيح تخزين الأموال ولا تمتلك تطبيقًا مخصصًا للمستهلكين، مما يجعلها، بحسب العديد من خبراء التكنولوجيا المالية، بعيدة عن كونها محفظة إلكترونية متكاملة على غرار باي بال.