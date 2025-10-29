شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق عند مستويات قياسية مدعومة بأسهم الشركات التكنولوجية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجلت عقود فول الصويا في بورصة شيكاغو، يوم الثلاثاء، أعلى مستوياتها في أكثر من 15 شهرًا، مدعومة بارتفاع أسعار طحين الصويا وتزايد التفاؤل بشأن التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، مع استعداد زعيمي البلدين للقاء في كوريا الجنوبية يوم الخميس.



وبحلول الساعة 07:49 بتوقيت غرينتش، ارتفع العقد الأكثر نشاطًا لفول الصويا في بورصة شيكاغو للحبوب بنسبة 1.06% إلى 10.96 دولار ونصف للبوشل، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2024.



وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الإثنين إن الولايات المتحدة والصين “ستتوصلان إلى صفقة تجارية”، فيما صرّح وزير الخزانة سكوت بيسنت لقناة NBC يوم الأحد بأن الصين ستقوم بـ"عمليات شراء كبيرة" لفول الصويا بموجب الإطار المقترح للاتفاق.



ولم تؤكد الصين رسميًا حتى الآن موعد لقاء الزعيمين.



وقال أندرو وايتلو، المحلل في شركة الاستشارات الأسترالية Episode 3: "المحرك الأكبر لأسعار فول الصويا هو الأنباء عن احتمال التوصل إلى صفقة بين الصين والولايات المتحدة، والتي قد تعيد المزيد من المشتريات إلى السوق الأميركية. لكن لا يزال هناك تردد بشأن ما إذا كان سيتم إبرام الاتفاق فعلاً. في هذه المرحلة، عدم اليقين هو الأمر الوحيد المؤكد."



كما ساهم ارتفاع أسعار طحين الصويا بنسبة 1.61% حتى الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش في دعم السوق، بحسب المتعاملين.



وقال تشيانغ كانغ وي، نائب رئيس شركة StoneX في سنغافورة: "أسعار طحين الصويا ارتفعت خلال الأسبوع بفعل مزيج من ارتفاع عروض التصدير الأميركية، وضيق المعروض المحلي، وضعف هوامش الطحن في مناطق الإنتاج الرئيسية."



وفي أسواق الحبوب الأخرى، ارتفع الذرة بنسبة 0.41% إلى 4.30 دولار ونصف للبوشل، بينما زادت القمح بنسبة 0.38% إلى 5.28 دولار للبوشل.



وحققت الأسواق مكاسب للجلسة الثانية على التوالي متتبعةً صعود فول الصويا، رغم أن المكاسب تبقى محدودة بفعل وفرة الإمدادات العالمية.



وأظهر استطلاع لـ رويترز أن حصاد الذرة في الولايات المتحدة اكتمل بنسبة 72% حتى يوم الأحد، بينما وصل حصاد فول الصويا إلى 84%، في حين بلغت نسبة زراعة القمح الشتوي 84% أيضًا.



وفي الأسواق العالمية، لم تتغير أسعار تصدير القمح الروسي كثيرًا الأسبوع الماضي، فيما واصل المحللون رفع توقعاتهم لشحنات أكتوبر.



كما أصدر المشتري الحكومي للحبوب في الأردن مناقصة دولية لشراء ما يصل إلى 120 ألف طن متري من القمح المخصص للطحن من مناشئ اختيارية، وفقًا لتجار أوروبيين.



وفي الاتحاد الأوروبي، تسير عمليات زراعة المحاصيل الشتوية بشكل جيد في معظم المناطق، رغم تسجيل تأخيرات في جنوب شرق أوروبا بسبب سوء الأحوال الجوية، بحسب خدمة MARS لمراقبة المحاصيل يوم الإثنين.



الذرة



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم ديسمبر كانون الأول في نهاية الجلسة بنسبة 0.7% عند 4.32 دولار للبوشل.



الصويا



وصعدت العقود الآجلة للصويا تسليم نوفمبر تشرين الثاني بنسبة 0.9% إلى 10.78 دولار للبوشل.



القمح



وارتفعت العقود العقود الآجلة للقمح تسليم ديسمبر كانون الأول بنسبة 0.8% إلى 5.29 دولار للبوشل.