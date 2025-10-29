الاقتصاد

سعر اليورو مقابل الين يلامس الهدف الأول-توقعات اليوم 29-10-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر اليورو مقابل الين يلامس الهدف الأول-توقعات اليوم 29-10-2025 1/2
  • سعر اليورو مقابل الين يلامس الهدف الأول-توقعات اليوم 29-10-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو مقابل الين يلامس الهدف الأول-توقعات اليوم 29-10-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-10-29 05:10AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

أنهى سعر البلاتين الهبوط التصحيحي الأخير باختباره للدعم الإضافي المستقر عند 1525.00$ محققا بذلك الهدف التصحيحي الأول المقترح سابقا ومن ثم ليشكل ارتداد إيجابي ليستقر من خلاله قرب 1575.00$.

 

نود التنويه إلى أن أهمية تجاوز السعر قريبا لمستوى 1605.00$ والثبات أعلاه ليعزز ذلك فرص تفعيل السعر للهجوم الصاعد ولنتوقع استهدافه بشكل أولي لمستوى 1665.00$ وصولا للحاجز المستقر عند 1695.00$, أما كسر الدعم الحالي سيجبر السعر على تكبد خسائر إضافية قد تمتد نحو 1440.00$.

 

نطاق التداول المتوقع ما بين 1540.00$ و 1660.00$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بتحقيق الشرط

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا