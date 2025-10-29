شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع بأكثر من 1.5% قبل قرارات الاحتياطي الفيدرالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •المعدن الثمين "الذهب" يتداول مرة أخرى فوق 4,000 دولارًا للأونصة

•الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يبدأ زيارته الرسمية إلى كوريا الجنوبية

•الاحتياطي الفيدرالي يستعد لخفض أسعار الفائدة للاجتماع الثاني على التوالي



ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1.5% بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع ،لتتداول مرة أخرى فوق 4,000 دولارًا للأونصة ،في طريقه صوب تحقيق أول مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة ،مع نشاط عمليات الشراء من مستويات تصحيحية.



يختتم مجلس الاحتياطي الفيدرالي فى وقت لاحق اليوم ،اجتماعه الدوري السابع فى 2025 لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات الاقتصاد الأكبر فى العالم ، حيث من المتوقع خفض سعر الفائدة القياسي بنحو 25 نقطة أساس ،في ثاني خفض في أسعار الفائدة الأمريكية على التوالي.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:ارتفعت أسعار معدن الذهب بحوالي 1.7% إلى (4,019.76 $) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (3,951.50$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (3,915.48$).



•عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء، فقد الذهب نسبة 0.75% ،في ثالث خسارة يومية على التوالي ،وسجل أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 3,886.64 دولارًا للأونصة ،وسط التطورات الإيجابية لمحادثات التجارة العالمية.



التطورات التجارية

بدأ الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" المحطة الأخيرة من جولته الآسيوية في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، متفائلًا بإحراز تقدم في اتفاق الرسوم الجمركية العالق مع الرئيس لي جاي ميونغ، وإبرام هدنة في الحرب التجارية مع الرئيس الصيني "شي جين بينغ".



حيث من المقرر أن يلتقي ترامب مع شي جين غداً الخميس في كوريا الجنوبية، وذلك في أول لقاء يجمع بينهما خلال الولاية الثانية لترامب، وسط توقعات بأن يشكل الاجتماع محطة محورية في مسار العلاقات بين واشنطن وبكين، خاصة فيما يتعلق بملف التجارة العالمية و التوترات الجيوسياسية في آسيا.



مجلس الاحتياطي الفيدرالي

يختتم مجلس الاحتياطي الفيدرالي فى وقت لاحق اليوم ،اجتماعه الدوري السابع فى 2025 لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات الاقتصاد الأكبر فى العالم ، حيث من المتوقع خفض سعر الفائدة القياسي بنحو 25 نقطة أساس ،في ثاني خفض في أسعار الفائدة الأمريكية على التوالي.



يصدر قرار الفائدة وبيان السياسة النقدية بحلول الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش ، ويتحدث رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" بحلول الساعة 18:30 جرينتش.



حيث من المتوقع أن توفر البيانات والتعليقات أدلة قوية حول وجود خفض إضافي فى أسعار الفائدة الأمريكية قبل نهاية العام ،وحول مسار تخفيف السياسة النقدية خلال عام 2026.



توقعات حول أداء الذهب

•قال المحلل في شركة الأبحاث الكمية للسلع "بيتر فرتيغ": عمليات الشراء بدافع اقتناص الفرص قد تكون السبب في دعم الذهب حاليًا، لأنه فقد أكثر من 10% من قيمته، ما يجعله جذابًا من جديد، خاصة وأن العوامل الأساسية الداعمة للذهب لا تزال قائمة.



•وأضاف فرتيغ:قد يكون بعض مديري احتياطيات العملات في البنوك المركزية وجدوا في هذا التراجع فرصة مناسبة لشراء المزيد من الذهب.



•ذكر بنك إيه إن زد في مذكرة: لا يزال التقدم في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين يُضعف الطلب على أصول الملاذ الآمن مثل الذهب، الذي استمر في التراجع مع انحسار التوترات.. وقد تُتيح الانخفاضات الأخيرة فرصة للبنوك المركزية لزيادة مشترياتها.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ،ليستمر الإجمالي عند 1,038.92 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 16 أكتوبر الجاري.



نظرة فنية

سعر الذهب يحاول تعويض بعضاً من خسائره - توقعات اليوم – 29-10-2025