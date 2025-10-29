تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 29-10-2025

تقدم سعر سهم Accenture plc (ACN) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك وسط تأثره باختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، مع وجود دعم إيجابي ناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تمديد مكاسبه في الفترة القادمة، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق تشبع شرائي.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 236.70$، ليستهدف مستوى المقاومة 275.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد