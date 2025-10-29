الاقتصاد

تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 29-10-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 29-10-2025 1/2
  • تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 29-10-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 29-10-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-10-29 12:02PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تقدم سعر سهم  Accenture plc (ACN) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك وسط تأثره باختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، مع وجود دعم إيجابي ناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تمديد مكاسبه في الفترة القادمة، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق تشبع شرائي.

 

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 236.70$، ليستهدف مستوى المقاومة 275.00$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا