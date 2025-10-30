شكرا لقرائتكم خبر متحدثون عالميون ومحليون يستعرضون أحدث التجارب الريادية في ملتقى "بيبان 2025" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يقدّم ملتقى "بيبان 2025"، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر المقبل في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، تحت شعار "وجهة عالمية للفرص"، تجارب فكرية وريادية نوعية؛ من خلال ثلاثة مسارح رئيسة تجمع رواد الأعمال، والمستثمرين، والخبراء، والقيادات الحكومية من داخل المملكة وخارجها في حوار متكامل يعكس تطور بيئة الأعمال السعودية ومكانتها العالمية.

وتُمثل المسارح الثلاثة "بيبان Horizon"، و"بيبان Talks"، و"بيبان Pitching" التي تُدار عبرها جلسات الملتقى وفعالياته؛ لتكون مساحة مفتوحة لتبادل الرؤى، واستعراض التجارب الناجحة، ومناقشة مستقبل الابتكار وريادة الأعمال في المملكة والمنطقة والعالم.

ويُعد مسرح "بيبان Horizon" المنصة المركزية لانطلاق الملتقى، حيث يحتضن حفل الافتتاح الرسمي، وعددًا من الجلسات الحوارية التي يشارك فيها قيادات وطنية ومستثمرون وخبراء دوليون، تتناول محاور متنوعة أبرزها "من الملاعب إلى القيادة العالمية: رحلة اللاعب الدولي البرازيلي السابق كاكا من نجم رياضي إلى مستثمر عالمي"، و"مستقبل الذكاء الاصطناعي في ريادة الأعمال"، و"رؤية 2030 على أرض الواقع: حوار إستراتيجي مع قيادات البرامج الوطنية".

أما مسرح "بيبان Pitching" فيمثّل المنصة التنافسية للملتقى؛ من خلال "حلبة المستثمرين"، التي تشارك فيها أكثر من (80) شركة ناشئة من داخل المملكة وخارجها، تستعرض مشاريعها الريادية أمام نخبة من المستثمرين والخبراء، وتشمل المشاريع قطاعات متعددة، أبرزها: التقنية، والذكاء الاصطناعي، والتعليم، والصحة، والزراعة الذكية، والطاقة المتجددة، والتجارة الإلكترونية، في بيئة تفاعلية تعزز فرص الشراكات والاستثمار.

ويأتي مسرح "بيبان Talks" بصفته منصة معرفية تجمع رواد الأعمال، والخبراء، والمستثمرين في جلسات حوارية مفتوحة تستعرض قصص نجاح واقعية وتناقش قضايا ريادية مهمة منها "تمكين العلامات التجارية السعودية عالميًا"، و"الامتياز التجاري"، و"بناء المنصات التعليمية المؤثرة في ظل التحولات الرقمية".

وتستضيف المسارح الثلاثة نخبة من الأسماء المحلية والعالمية البارزة، من بينهم صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فهد بن منصور بن ناصر بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة جمعية رؤية الريادة، ومعالي الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في الشركة السعودية للاستثمار الجريء الدكتور نبيل كوشك، ومعالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الأستاذ منير الدسوقي، والرئيس التنفيذي لبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة" همام هاشم، والرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية سلطان الحميدي، ورئيس مجلس إدارة شركة الوقت للفعاليات "تايم" أميرة الطويل، ورئيس الشبكة العالمية لريادة الأعمال السيد جوناثان أورتمانز، ومؤسس منصة "هيلب بنك" السيد سايمون سكويب، والرئيس التنفيذي لشركة "ساوث سميت" السيد ناتشو ماتيو، والرئيس التنفيذي لشركة "سكوفر" مايكل شيمتس، والمؤسس لشركة "بنك فش" إدوارد سالمون، ورئيس معهد الابتكار التطبيقي في "سيليكون فالي" والمدير العام لمختبر المشاريع في جامعة "IE"، باريس دي ليتراز، والرئيس التنفيذي للإستراتيجيات والمكلف بالتسويق في "هيوماين" ستيف بليمسول، ولاعب كرة القدم الدولي السابق ريكاردو كاكا.

ويأتي ملتقى "بيبان 2025" تأكيدًا على دوره منصة ريادية عالمية تُسهم في تمكين رواد الأعمال، وتعزيز الابتكار، وتوسيع آفاق الاستثمار في المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو اقتصاد مزدهر.