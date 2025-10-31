الاقتصاد

سعر النحاس يصطدم بالحاجز-توقعات اليوم 31-10-2025

0 نشر
0 تبليغ

سعر النحاس يصطدم بالحاجز-توقعات اليوم 31-10-2025

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يصطدم بالحاجز-توقعات اليوم 31-10-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-10-31 08:33AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

حاول سعر النحاس تفعيل الهجوم الصاعد من جديد لينهي ذلك بعد اصطدامه بالحاجز المستقر عند 5.2000$ ليضطر حاليا للهبوط بشكل تصحيحي مؤقت وليستقر قرب 5.0400$.

 

نتوقع تقديم السعر حاليا لتداولات مختلطة إلا أن ثباته العام ضمن محاور القناة الصاعدة وبتشكيل مستوى 4.7500$ للدعم الإضافي سيزيد من فرص تجميعه قريبا للعزم الإيجابي ليكرر محاولات تحقيق مكاسب إضافية قد تمتد نحو 5.3200$ و5.5000$ على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.9200$ و 5.2200$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المرتفع

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا