سعر النحاس يصطدم بالحاجز-توقعات اليوم 31-10-2025

حاول سعر النحاس تفعيل الهجوم الصاعد من جديد لينهي ذلك بعد اصطدامه بالحاجز المستقر عند 5.2000$ ليضطر حاليا للهبوط بشكل تصحيحي مؤقت وليستقر قرب 5.0400$.

نتوقع تقديم السعر حاليا لتداولات مختلطة إلا أن ثباته العام ضمن محاور القناة الصاعدة وبتشكيل مستوى 4.7500$ للدعم الإضافي سيزيد من فرص تجميعه قريبا للعزم الإيجابي ليكرر محاولات تحقيق مكاسب إضافية قد تمتد نحو 5.3200$ و5.5000$ على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.9200$ و 5.2200$

توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المرتفع