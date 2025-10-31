شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يصطدم بالحاجز-توقعات اليوم 31-10-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2025-10-31 08:33AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
حاول سعر النحاس تفعيل الهجوم الصاعد من جديد لينهي ذلك بعد اصطدامه بالحاجز المستقر عند 5.2000$ ليضطر حاليا للهبوط بشكل تصحيحي مؤقت وليستقر قرب 5.0400$.
نتوقع تقديم السعر حاليا لتداولات مختلطة إلا أن ثباته العام ضمن محاور القناة الصاعدة وبتشكيل مستوى 4.7500$ للدعم الإضافي سيزيد من فرص تجميعه قريبا للعزم الإيجابي ليكرر محاولات تحقيق مكاسب إضافية قد تمتد نحو 5.3200$ و5.5000$ على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.9200$ و 5.2200$
توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المرتفع