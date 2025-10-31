سعر الباوند مقابل الين يسجل الأهداف-توقعات اليوم 31-10-2025

أنهى سعر المؤشر تداولات يوم أمس بتسجيله للهدف التصحيحي الأول المستقر عند 6835.00 ومن ثم ليندفع مجددا نحو 6880.00 بهدف تجميع العزم السلبي الإضافي والمطلوب لتأكيد محاولات جني الأرباح بتداولات الفترة القادمة.

لابد من التأكيد على أهمية ثبات التداولات حاليا دون الحاجز المستقر قرب 6905.00 لنتوقع مهاجمة السعر حاليا لمستوى 6835.00 وبتجاوزه سينجح بالوصول نحو الهدف التالي المستقر قرب 6775.00, أما اختراق الحاجز وتقديم إغلاق إيجابي أعلاه سيؤكد ذلك استعداده لاستهداف محطات تاريخية جديدة باندفاعه مباشرة نحو 6970.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6775.00 و 6900.00

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز