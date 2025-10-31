تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 31-10-2025

شهد سعر الفضة (SILVER) تحركات متذبذبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، وسط محاولات السعر اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق مستوى المقاومة المهم 49.45$، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، وسط تأثره باختراقه في وقت سابق لخط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير، مستفيداً من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمده بالزخم الإيجابي المتجدد.

أداء توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 13-17 أكتوبر 2025

موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:

توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، البيتكوين، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًا اشترك عبر تيليجرام

للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة لهذا الأسبوع (13-17 أكتوبر 2025): تقرير الأداء الكامل