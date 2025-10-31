الاقتصاد

سعر سهم تشارتر كوميونيكيشن (CHTR) يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 31-10-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-10-31 11:58AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

انخفض سعر سهم شركة تشارتر للاتصالات CHARTER COMMUNICATIONS, INC (CHTR) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وفي ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، وبالإضافة إلى ما سبق نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السهم في تصريف البعض من تشبعه البيعي بها، ما يزيد من الضغوط السلبية المحيطة به.

 

لذلك فتوقعاتنا تشري إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 254.65$، ليستهدف مستوى الدعم 213.40$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

الكلمات الدلائليه
