تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 27-11-2025

شهد سعر سهم مجموعة على بابا القابضة ALIBABA GROUP HOLDINGS (BABA) تداولات متذبذبة في آخر جلساته، حقق خلالها مكاسب طفيفة متأثراً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ولكن نلاحظ وصولها لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بإيقاع السعر، ما يشير إلى تراجع سريع لهذا الزخم الإيجابي المؤقت، خاصة في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يضاعف من الضغوط السلبية المحيطة به.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 170.55$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 148.43$ مع وجود فرص قوية لكسره.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط