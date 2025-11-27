الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 27-11-2025

2025-11-27 16:37PM UTC

ارتفع سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما نجح بتحركاته السابقة في تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما يمنحه مساحة أوسع لتحقيق المزيد من المكاسب على المدى القريب، استعداداً لمهاجمته مستوى المقاومة المهم 1.1605، وسط استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير.

