تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 27-11-2025

تراجع سعر عملة كاردانو (ADAUSD) بتادولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، في محاولة من السعر اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، وذلك في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تعافي السعر على المدى القريب.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، خاصة طيلة استقراره اعلى سعر 0.4080، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 0.4460.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: صاعد