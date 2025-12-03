الاقتصاد

سعر اليورو مقابل الدولار يستعيد تعافيه – توقعات اليوم – 03-12-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-03 00:26AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

استمر سعر سهم شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية (4110) في الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير داعم لهذا المسار، بالإضافة إلى ذلك يعاني السهم من الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

 

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون مستوى المقاومة 2.14 ريال، ليستهدف مستوى الدعم 1.96 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

