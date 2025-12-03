سعر النفط الخام محاط بالضغوط السلبية – توقعات اليوم – 03-12-2025

ارتفع سعر سهم أكوا باور (2082) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول السهم تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، ولكن بالرغم من ارتفاع السهم إلا أنه يظل مستقراً دون مستوى الدعم المحوري 196.80 ريال، ما يؤكد على كسره وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط وتداولاته بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يقلص من فرص تعافي السهم على المدى القريب.

لذلك فتوقعاتنا تميل نحو هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره دون مستوى 196.80 ريال، ليستهدف مستوى الدعم 161.90 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط