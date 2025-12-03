سعر الفضة يتأهب لتسجيل مستويات قياسية جديدة – توقعات اليوم – 03-12-2025

عزز سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستعد بمهاجمة مستوى المقاومة الحالي 0.6580، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق تشبع شرائي، يأتي هذا في ظل سيطرة موجة فرعية صاعدة على المدى القصير بزاوية ميل كبيرة، ما يشير إلى قوة وحجم الزخم الإيجابي المحيط بالزوج.