الين يستأنف مكاسبه استنادًا على آمال الفائدة اليابانية

ارتفع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ،ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتًا بالأمس مقابل الدولار الأمريكي ،بصدد ملامسة أعلى مستوى في أسبوعين مرة أخرى. يأتي هذا الارتفاع استنادًا على آمال رفع أسعار الفائدة اليابانية في وقت لاحق من هذا الشهر.



حيث فتحت تعليقات أكثر تشددًا لمحافظ بنك اليابان "كازو أويدا" الباب أمام تطبيع السياسة النقدية على المدى القريب. في انتظار ظهور المزيد من الأدلة الجديدة حول احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية في ديسمبر الجاري.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :تراجع الدولار مقابل الين بحوالي 0.2% إلى ( 155.61¥) ، من سعر افتتاح اليوم عند (155.86¥)، و سجل أعلى مستوى عند (155.90¥).



•أنهي الين تعاملات الثلاثاء منخفضًا بنسبة 0.3% مقابل الدولار ،في أول خسارة في غضون الأربعة أيام الأخيرة ،بسبب عمليات التصحيح وجني الأرباح ،بعدما سجل في اليوم السابق أعلى مستوى في أسبوعين عند 154.66 ينات.



كازو أويدا

قدّم محافظ بنك اليابان "كازو أويدا" يوم الاثنين توقعات أكثر تفاؤلاً بشأن الاقتصاد الياباني، وقال إن البنك المركزي سيدرس إيجابيات وسلبيات رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل للسياسة النقدية في ديسمبر الجاري.



أراء وتحليلات

قال استراتيجي العملات في أو.سي.بي.سي "كريستوفر وونغ ": يبدو أن هذا تحضير مسبق لرفع محتمل لأسعار الفائدة اليابانية، مما يجعل رفعها في اجتماع ديسمبر أو يناير أمرًا محتملًا للغاية.



وأضاف وونغ: "لكن السؤال هو: هل هذه مجرد زيادة واحدة وانتظار طويل آخر؟ من المرجح أن يتطلب انتعاش الين من بنك اليابان مواصلة بتوجهات أقوى.



الفائدة اليابانية

•أفادت مصادر لوكالة "رويترز" أن بنك اليابان يُهيئ الأسواق لرفع محتمل لأسعار الفائدة في ديسمبر، مُجددًا بذلك لهجته المتشددة السابقة مع عودة المخاوف بشأن الانخفاض الحاد في قيمة الين وتلاشي الضغوط السياسية لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة.



•احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع ديسمبر مستقرة حاليًا قرب 60%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات عن مستويات التضخم والبطالة والأجور فى اليابان.



نظرة فنية

