سعر سهم فايزر (PFE) يرتكز لدعم متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 03-12-2025

ارتفع سعر سهم كاتربللر CATERPILLAR, INC (CAT) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، استعداداً لمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 596.20$، مدفوعاً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وفي ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، ما يشكل عبئاً على مواصلة الصعود السريع للسهم في الفترة القادمة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً للمقاومة المذكورة 596.20$، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 632.95$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد