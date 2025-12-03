الاقتصاد

سعر سهم باي بال (PYPL) يظهر المزيد من الإشارات السلبية – توقعات اليوم – 03-12-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر سهم باي بال (PYPL) يظهر المزيد من الإشارات السلبية – توقعات اليوم – 03-12-2025 1/2
  • سعر سهم باي بال (PYPL) يظهر المزيد من الإشارات السلبية – توقعات اليوم – 03-12-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم باي بال (PYPL) يظهر المزيد من الإشارات السلبية – توقعات اليوم – 03-12-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-03 12:36PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

ارتفع سعر سهم كاتربللر CATERPILLAR, INC (CAT) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، استعداداً لمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 596.20$، مدفوعاً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وفي ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، ما يشكل عبئاً على مواصلة الصعود السريع للسهم في الفترة القادمة.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً للمقاومة المذكورة 596.20$، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 632.95$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا