الأسهم الأمريكية ترتفع بعد إصلاح عطل تقني

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت عقود خام برنت الآجلة دون تغيّر يُذكر يوم الجمعة، إذ يراقب المستثمرون تقدّم محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا ونتائج اجتماع أوبك+ المقرر يوم الأحد، بحثاً عن مؤشرات على تغيّرات محتملة في الإمدادات التي تواصل الضغط على الأسعار.

ولم تشهد عقود خام برنت لشهر أقرب استحقاق – التي تنتهي تداولاتها يوم الجمعة – أي تغيّر عند 63.34 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 01:34 بتوقيت غرينتش في تداولات ضعيفة، بعد أن أغلقت مرتفعة 21 سنتاً يوم الخميس. أما عقد فبراير الأكثر نشاطاً فبلغ 62.85 دولاراً للبرميل منخفضاً سنتين.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 59.00 دولاراً للبرميل بارتفاع 35 سنتاً، أو ما يعادل 0.60%. ولم تُسجَّل تسوية للأسعار يوم الخميس بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.

ويتجه العقدان معاً نحو تسجيل الخسارة الشهرية الرابعة على التوالي، وهي أطول سلسلة خسائر منذ عام 2023، بفعل ارتفاع الإمدادات العالمية التي تضغط على الأسعار.

ويراقب المستثمرون المحادثات المتعلقة باتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا بقيادة واشنطن، والذي قد يفضي إلى رفع العقوبات الغربية عن النفط الروسي، ما قد يؤدي إلى زيادة المعروض العالمي وبالتالي دفع الأسعار للهبوط.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس إن مسودة مقترحات السلام التي ناقشتها الولايات المتحدة وأوكرانيا يمكن أن تشكّل أساساً لاتفاقات مستقبلية لإنهاء الصراع في أوكرانيا، لكنه شدد على أنه إذا لم يحدث ذلك فستواصل روسيا القتال.

وأضاف بوتين أن المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، يخطط لزيارة موسكو في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الخميس إن وفدين من أوكرانيا والولايات المتحدة سيجتمعان هذا الأسبوع لوضع صياغة متفق عليها خلال محادثات جنيف من أجل تحقيق السلام وتوفير ضمانات أمنية لكييف.

وقال المحلل في IG ماركتس، توني سيكامور، في مذكرة: "بعد عدة بدايات واعدة لم تكتمل، يتردد المشاركون في اتخاذ مراكز قوية إلى حين حدوث تقدم ملموس – أو انهيار في المحادثات."

توقعات اجتماع أوبك+

ومن المتوقع أن تُبقي أوبك+ على مستويات إنتاج النفط دون تغيير خلال اجتماعاتها يوم الأحد، وأن تتفق على آلية لتقييم الطاقة الإنتاجية القصوى للدول الأعضاء، بحسب ما قاله مندوبان من المجموعة ومصدر مطّلع على محادثات أوبك+ لوكالة رويترز.

مكاسب أسبوعية مدعومة بآمال خفض الفائدة الأميركية

ويتجه خام برنت وغرب تكساس الوسيط لإنهاء الأسبوع على ارتفاع يتجاوز 1%، مدعومَين بآمال بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، وهو ما قد يعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.

كما ساهم تراجع عدد منصات الحفر النفطية العاملة في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى في أربع سنوات هذا الأسبوع في تقديم دعم إضافي للأسعار.