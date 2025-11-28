روسيا تهدد بفرض حظر كامل على تطبيق واتساب

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 نوفمبر 2025 07:11 مساءً - منذ 7 دقائق

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن هيئة تنظيم الاتصالات الروسية (روسكومنادزور) قولها اليوم الجمعة إنها ستواصل فرض القيود على خدمة الرسائل النصية “واتساب”، وإنها ستفرض حظرا كاملا عليها ما لم تمتثل للقانون الروسي.

وفي أغسطس آب، بدأت روسيا فرض قيود على عدد من المكالمات على تطبيقي واتساب، المملوك لشركة ميتا بلاتفورمز، وتيليجرام، واتهمت التطبيقين المملوكين لجهات أجنبية برفض مشاركة معلومات مع جهات إنفاذ القانون في قضايا الاحتيال والإرهاب.

واتهمت (روسكومنادزور) واتساب مجددا اليوم الجمعة بعدم الامتثال للمتطلبات الروسية الرامية لمنع الجريمة ومكافحتها.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن (روسكومنادزور) قولها “إذا استمرت خدمة الرسائل في عدم تلبية متطلبات التشريعات الروسية، فسيتم حظرها بالكامل”.