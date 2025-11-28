محكمة جنايات الشمال حكمت بالسجن والغرامة بحق متورطين بتهريب فتيات سوريات واستغلالهن جنسيًا

أصدرت محكمة جنايات ​لبنان​ الشّمالي برئاسة القاضي داني شبلي وعضويّة المستشارَين أحمد محمود ولطيف نصر، سلسةً من الأحكام بحقّ مجموعة من الأشخاص المتورّطين في "​الاستغلال الجنسي​ لفتيات من الجنسيّة السّوريّة عبر تهريبهن بطريقة غير شرعيّة من ​سوريا​ إلى لبنان، مستغلّين ظروفهن المعيشيّة الصّعبة، ووعدهن بفرص عمل في المقاهي والملاهي"، بحسب "الوكالة الوطنيّة للإعلام".

وأوضحت الوكالة أنّ "المجموعة المتهمة بالتعاون مع شبكات تهريب، كانت تقوم باحتجاز الفتيات وضربهن وتهديدهن لإجبارهن على العمل في مجال ​الدعارة​، إضافةً إلى اجتذاب أشخاص آخرين مقابل مبالغ ماليّة، بهدف استغلالهن وتهريبهن بين سوريا ولبنان بطريقة غير قانونيّة".

وأشارت إلى أنّ "هذه الأفعال صُنّفت كجناية الاتجار بالأشخاص بموجب المادّة 586 المضافة إلى ​قانون العقوبات اللبناني​ (القانون رقم 164 تاريخ 24/8/2011)، وأصدرت عقوبات شملت الاعتقال الموقّت ما بين 3 و15 عامًا، بالإضافة إلى غرامة تصل إلى 600 ضعف الحدّ الأدنى الرّسمي للأجور".