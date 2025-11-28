أعلنت اللجنة الإعلامية الخاصة بزيارة البابا لاون الرابع عشر الى لبنان، في بيان، أنّه "بعدما تم انجاز البطاقات الإعلامية الخاصة ب​زيارة البابا​ إلى لبنان، سيتم تسليمها يوم غدٍ السبت 29/11/2025 في فندق VOCO مقابل فندق فينيسيا، وذلك من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساء"، مشيرةً الى انه "لن يتم تسليم أي بطاقة لغير الشخص المعني بها، الا بموجب كتاب رسمي صادر عن المؤسسة التي يعمل فيها".

كانت هذه تفاصيل خبر اللجنة الإعلامية الخاصة بزيارة البابا إلى لبنان: تسليم البطاقات الإعلامية غدًا في فندق "VOCO" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.