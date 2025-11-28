اللواء عبدالله وقع اتفاقًا متعلقًا بامتيازات وحصانات الإنتربول خلال الجمعية العامة في مراكش

وقّع المدير العام لقوى الأمن الدّاخلي اللّواء ​رائد عبدالله​ ممثّلًا الحكومة اللّبنانيّة، خلال انعقاد الدّورة الثّالثة والتسعين للجمعيّة العامّة للإنتربول في مدينة مراكش المغربيّة، الاتفاق العام المتعلّق بامتيازات وحصانات منظّمة الشّرطة الجنائيّة الدّوليّة (​الإنتربول​)، بحضور رئيس الإنتربول أحمد ناصر الريسي والأمين العام للإنتربول فالديسي أوركيزا.

